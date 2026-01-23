La Asociación de Castañas e Soutos prevé actividades formativas en Lalín

La Asociación Galega das Castañas e dos Soutos ultima la celebración de sesiones formativas en Lalín, gracias a su ubicación en el centro geográfico de Galicia. Es el motivo por el que la cabecera dezana acogerá mañana sábado, de 9.00 a 13.30 horas, la asamblea anual del colectivo, en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero. El orden del día contempla el estado de cuentas, la modificación de actas, esas actividades formativas tanto en Lalín como en otros enclaves y las partidas económicas que dedicará a la difusión de sus actividades en las redes sociales.

Este colectivo comenzó su andadura en enero de 2024 y ahora, un par de años después, supera los 120 socios, repartidos en las cuatro provincias. «Temos catro con soutos en Lalín, e outros 3 tanto en Forcarei como en Silleda», apunta el tesorero y socio fundador de la entidad, Pablo Villaverde López. Puntualiza que las charlas que se impartirán en Lalín se centrarán en cuestiones «como o emprego de insectos para combater pragas, ou o de drons e tratamentos fitosanitarios».

Un 80% menos de producto

Hay empresas ya consolidadas en estas cuestiones. Pablo Villaverde cita a Fauna Útil, en cuya web podemos consultar sistemas de control biológico de plagas en bosques de castaño y de eucalipto. En el caso del primero, la avispilla del castaño, originaria de Asia, es capaz de debilitar un ejemplar hasta el punto de recortar su producción al 80%. Para frenar a esta especie invasora, existe la opción de parasitoide Torymus sinensis, mientras que para otro mal, el chancro del castaño, se inoculan cepas hipovirulentas para que pueda recuperarse el árbol afectado.

La normativa autonómica por el momento prohibe la aplicación de fitosanitarios en los soutos a través de drones, salvo casos excepcionales. De hecho, el Plan Forestal de Galicia 2021-2040 no menciona drones para fitosanitarios. Este colectivo en su momento solicitó protocolos para el empleo de estos aparatos, apoyándose en su precisión en plantaciones dispersas o con pendientes. Sí están permitidos en otras regiones como Extremadura o Valencia, donde se obtuvieron mejores resultados que con tratamientos terrestres.

La sequía y los incendios

Al margen de las enfermedades que desde hace algunos años merman la producción de castaña sobre todo en la provincia de Ourense y el interior gallego, en los últimos meses la sequía y los incendios dieron al traste con plantaciones centenarias, sobre todo en la comarca ourensana de Valdeorras. Los dueños de soutos quemados pudieron optar a ayudas para reforestaciones y compensaciones por kilo perdido. Pero, en el caso de la sequía, el futuro con veranos con temperaturas cada vez más extremas y largos periodos sin precipitaciones no auguran una mejoría de la producción.

Las enfermedades del castaño, cómo paliarlas y el futuro del sector son cuestiones que, seguro, saldrán a la palestra en la asamblea de mañana, a la que acudirá la directiva de la asociación. Su presidente es José Antonio Liñares, mientras que José Queijas ejerce la labor de secretario. Junto a Pablo Villaverde como tesorero, completan la junta directiva productores de Viana do Bolo o de Antas de Ulla.