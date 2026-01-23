Arranca el Panic con un maratón de películas

El Festival de Cine de Terror Panic arranca hoy en A Estrada. Lo hará a partir de las 22.30 horas en el Minicines Central, donde se podrán ver las películas Together, Until Down, El Vengador Tóxico y The Sadness. Cada año, muchos jóvenes acuden a la cita en pijama, una tradición que este año llevó a la organización a celebrar un concurso que premiará a los más originales.