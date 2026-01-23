Las aguas de baño cierran 2025 con una valoración de excelente, salvo A Carixa

En 2006, hace 20 años, la Unión Europea publicó una directiva que regula el control de las aguas de baño continentales y marítimas, en base a analíticas que miden la presencia de bacterias y virus como los enterococos intestinales y la Escherichia coli. Así, la calidad del agua en el caso de playas fluviales será suficiente para el baño si no supera las 330 unidades formadoras de colonias (UFC) de enterococos y las 900 de Escherichia por cada 100 mililitros; pasa a ser buena si está por debajo de los 400 y los 1.000, respectivamente, y tendrá la mejor nota, excelente, si los parámetros se quedan por debajo de los 200 y 500. En el caso de las aguas marítimas, su calidad es suficiente con 185 UFC/100 mililitros de enterorocos y 500 de Escherichia coli; es buena con valores de 200 y 500, y excelente si no supera los 100 y 250.

Una playa fluvial o marítima con calidad insuficiente queda prohibida para el baño, y la administración debe tomar medidas para controlar su contaminación.

En Galicia, la Consellería de Sanidade realiza controles periódicos en las aguas de baño continentales y marítimas desde mayo y hasta mediados de septiembre. Al rematar la temporada de baño y teniendo en cuenta también los resultados de las tres temporadas anteriores, el Sergas calcula la clasificación sanitaria que se aplicará, de este modo, para la campaña de 2026. El registro de aguas de baño que maneja la Xunta cuenta con cinco playas fluviales en las comarcas: el área recreativa de Brocos en Agolada; Pozo do Boi, en Vilatuxe (Lalín); A Carixa, en Merza (Vila de Cruces) y las estradenses Porta Pousada, en aguas del río Liñares, y A Praíña, al pie del Ulla.

Pues bien todas, salvo la de A Carixa, obtienen la calificación de excelente. En el caso de la playa fluvial más conocida del área dezana, su calificación final se queda en «buena» por los vertidos que suele padecer el Deza por purines o por industrias, aunque hay que reseñar que la piscina de A Carixa se rellena con agua del río Orza. Y los vertidos que padece el Deza no fueron hechos puntuales en el pasado verano ni en diciembre, puesto que un informe de Ecologistas en Acción basado en datos de 2024 ya señala que más del 40% de las muestras tomadas en ese cauce rebasa la concentración de 25 miligramos/litro de nitratos, que son componentes comunes de fertilizantes. Y tenemos que pensar que cualquier vertido industrial o ganadero que llegue al Deza acabará en el Ulla. Por eso, no es de extrañar que en el listado de Sanidade el agua de baño de transición de Peirao, en Catoira, cierre el año con un resultado insuficiente. Si catoira y otras playas como la del río Furelos en Melide, la de Chaián en Trazo o la del río Lérez en Pontevedra mantienen esa calificación de insuficiente durante cinco años, habrá que expedir una prohibición permanente del baño.

Esa prohibición, pero de forma puntual, tuvo lugar en Portodemouros en el verano de 2024, debido a una proliferación de las cianobacterias que mencionamos y que pueden causar diarreas, infecciones urinarias o infecciones pero en heridas. En el verano de 2025 Brocos apenas tuvo actividad ni de bañistas ni deportiva, pero por otra causa: la tremenda sequía que permitió visitar la aldea anegada de O Marquesado ya desde mayo.