Los 1.359 vehículos matriculados suponen el mejor balance de los últimos cinco años

El sector de la automoción en las comarcas atraviesa un momento favorable y durante el año pasado alcanzó el récord de matriculaciones del último lustro. Las exactamente 1.359 unidades dadas de alta suponen un incremento de 143 con respecto a 2024. El mercado marcó unos mejores registros en casi todos los segmentos, también en el relacionado con el transporte de viajeros por carretera, una vez que las matriculaciones de autobuses se incrementaron en algo más de un 60 por ciento. Los turismos crecieron cinco puntos porcentuales y hasta 13 el grupo que incluye camiones y furgonetas. También se vendieron más motocicletas, tractores industriales, remolques y ciclomotores.

Lalín capitaliza, una vez más, las ventas registradas en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, pues este municipio aglutina el 44 por ciento de las matriculaciones de todo tipo de vehículos y hasta el 46% de los turismos. Los números absolutos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) indican que los vecinos de la zona compraron el año pasado exactamente 857 turismos, que son 43 más que doce meses antes. Así, tenemos delante un promedio de 71 automóviles al mes. Cabe indicar que la media en Lalín rebasa un alta diaria. El grupo de los camiones y furgonetas es el segundo en relevancia, con 195 unidades, que son 23 más que un año antes. Los 21 autocares matriculados implican un alza de ocho, mientras que las 107 motocicletas vendidas son seis a mayores. También se incrementaron las ventas de ciclomotores, con 44 unidades, (31 más) y de 41 tractores industriales se pasó a 65. Otras 60 máquinas corresponden a remolques o semirremolques (16 más) y solamente entre los vehículos incluidos bajo el epígrafe de otros se produjo un descenso, de 18 a una decena.

La relación de camiones o furgonetas por municipios es la siguiente: Lalín (97), Silleda (28), Vila de Cruces (17), Rodeiro (7), Agolada (3), A Estrada (39) y Forcarei (4). De los 21 autocares, 18 corresponden a Lalín, uno a Silleda y dos a A Estrada. Y la de motocicletas: Lalín (34), Silleda (23), Vila de Cruces (10), Agolada (1), Dozón (2), A Estrada (32) y Forcarei (5). La capital dezana concentra la mayor parte de los ciclomotores dados de alta, con 39 de los 44 totales. Otros tres fueron en Silleda, uno en Agolada y otro en A Estrada.

Trasdeza lidera la matriculación de remolques o semirremolques, con 21 unidades, seguido de Lalín (13) y 11 en A Estrada. Destacar que hubo demanda para este tipo de unidades en todos los municipios de las comarcas, con Rodeiro en cuarta posición, al contabilizar seis ventas.

El número total de matriculaciones por municipios es el que sigue: Lalín (604), Silleda (218), Vila de Cruces (96), Rodeiro (46), Agolada (27), Dozón (12), A Estrada (317) y 39 en Forcarei.

Más de un turismo al día en Lalín

Los turismos concentran siempre la mayoría de los vehículos que cada año salen al mercado, no solo en las comarcas. Los 857 matriculados durante el pasado ejercicio son 43 más de los que hubo en 2024. Como acontece en el balance absoluto, este censo de altas en automóviles supone el mejor dato del último lustro y rebasa también los 729 de 2023 y están muy por encima de los 597 de doce meses antes, siendo 2022 el peor año para el sector en las dos comarcas. Durante 2021 se comercializaron 623 turismos y 724 en el primer año de la crisis sanitaria. Los lalinenses fueron los que más automóviles adquirieron y las 392 unidades suponen un promedio de algo más de una al día. El balance anual se cerró con 13 ventas a mayores. En Silleda se matricularon 108 (dos más), idéntico incremento que muestran Vila de Cruces y Rodeiro, con 57 y 26 ventas, respectivamente. En Agolada se dieron de alta 21 automóviles, uno menos que el año anterior, y este es el único municipio de Deza y Tabeirós-Montes en el que bajaron las ventas. En Dozón fueron ocho, dos más. A Estrada cerró el pasado curso con 218 matriculaciones (22 más), mientras que en Forcarei se contabilizaron 27, uno a mayores.