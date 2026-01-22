El temporal desploma chapas sobre un turismo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal de viento y precipitaciones Ingrid ayer a su paso por la comarca desplomó chapas de una vivienda sobre un turismo aparcado en la rúa María Inmaculada, de Silleda. Los Bomberos acudieron a este incidente y a la caída de una rama sobre un cable de Rellas.

