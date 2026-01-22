Silleda festexará o Entroido durante preto de medio mes
A programación arranca o 7 de febreiro en Abades e Lamela e rematará o 18 coa Queima do Vello Baldréu no Muro de Luz
O consistorio de Silleda acolleu este mércores a presentación das distintas actividades de Entroido que organizan distintos colectivos do municipio. No evento, as asociacións estiveron acompañadas pola alcaldesa, Paula Fernández Pena, e integrantes do goberno local.
O programa comeza o 7 de febreiro en Abades e Lamela. En Abades, a asociación A Costa organiza un xantar con baile de disfraces e concurso, amenizados polo dúo lalinense Cristina e Lucía. Lamela abre o calendario do Entroido da Ulla no Deza e da man, como de costume, da asociación Anxela. O desfile comeza ás 16.30 horas en Barravaite e discurrirá pola N-525. O Alto dos Xenerais será ás 17.30 horas no campo da festa. A xornada remata cunha festa nocturna con DJ Calwin e que inclúe premios aos mellores disfraces en grupo e individuais.
Venres Sombreireiro
Xa na seguinte semana, o mércores 11 o Entroido de Namorar volta ao Centro Social dos Maiores da Bandeira, dende as 18.00 horas e cunha festa da que a banda sonora corre a cargo do dúo Punto Zero. O venres 13, tamén na Bandeira, a partir das 19.00 horas saen os cabezudos e a Parranda. A Moira inaugura o Entroido na praza do mesmo nome. A Vellada, típica desta vila, percorrerá os bares coa música de Os Revirados da Folla, Estraloqueiras e A Charanga da Mocidade da Bandeira. Nesa xornada de venres pero en Silleda, o alumnado de sexto do CEIP protagonizará un mercadiño e un concurso de disfraces, desde as 18.00 horas na Praza Juan Salgueiro.
No casco urbano de Silleda o ano pasado celebrouse por primeira vez o Venres Sombreireiro con SIC Inicaitivas Culturais. O seu éxito foi tal que volve ás rúas, coa figura de Juanito, ás 21.00 horas no cruce de Progreso con Trasdeza.
O sábado 14 A Bandeira celebra o seu día grande do Entroido da Ulla, cun desfile que comeza ás 16.00 horas, con saída dende o auditorio Manuel Doipazo. Estará encabezado polos Xenerais e os Correos. A comitiva percorrerá toda a rúa Ramón de Valenzuela lanzando os tradicionais Vivas!. Como en calquera outra celebración deste entroido típico, o desfile rematará co Alto dos Xenerais, que volverán abrir os nenos e nenas da Escola dos Xenerais da Bandeira. A verbena contará co repertorio musical da Charanga BB+, do dúo Pachi Show e do DJ Calwin. As actividades están organizadas pola Asociación dos Xenerais do Entroido da Bandeira. Durante a velada vanse entregar os premios aos mellores grupos, comparsas e disfraces. Tamén o sábado, Silleda acolle unha pixamada polas rúas, dende as 13.00 horas.
Pequebaldréus
O domingo de Entroido, día 15, é o Domingo de Baldréus que organiza a citada SIC e que trala alborada na Carballeira das Pedrosas, dará paso ao vermú dos mandís, un xantar popular na Praza Juan Salgueiro coa poxa da salazón e o pasarrúas dos Baldréus, encabezados polos Pequebaldréus da ANPA Raparigos. A festa prolongarase ata ben entrada a madrugada, baixo carpa.
A programación no municipio continúa o luns 16 cunha festa infantil de Entroido no Centro Cultural Vista Alegre, da Bandeira, mentres que o martes 17 haberá outra festa para os veciños e veciñas máis novos de Silleda, na carpa da praza e con animación, música e xogos asegurados. O Entroido remata en Silleda o mércores 18, coa Queima do Vello Baldréu, ás 21.00 horas no Muro de Luz. Esta ubicación volverá acenderse o 30 deste mes de xaneiro no aparcamento situado en Barrio do Campo.
Dende o executivo local de Silleda quere agradecerse o traballo de todos os colectivos que se implican na celebración destas actividades, así como a colaboración dos e das veciños e das entidades participantes. O Concello incide no valor patrimonial destas celebracións xa que contribúen a manter vivas as tradicións populares, ou a reforzar as que levan pouco tempo, ao mesmo tempo que fomentan a participación social no municipio.
