Silleda ampliará la red de traída de agua en Ponte hasta Sino y Carderrei

Silleda continúa con la extensión de la red municipal de abastecimiento de agua potable en la parroquia de Ponte, próxima al casco urbano. En 2013, el gobierno local ya acometió la traída de agua hasta el lugar de Trasdosisto y el centro social y, más cerca en el tiempo, en 2025 ejecutó obras similares en O Espiño. Ahora, está previsto extender la dotación hasta las aldeas de Sino y Carderrei, en una intervención que va a realizarse de forma coordinada con las obras de asfaltado.

Esta fórmula permite reducir costes, evitar duplicidades en los trabajos y optimizar el uso de los recursos públicos. Las actuaciones, además, se hacen con personal y medios municipales, una decisión que garantiza un control mayor sobre los trabajos y una gestión más eficiente. Esa proximidad de Ponte al casco urbano facilita técnicamente la extensión de la red y, por tanto, el avanzar de forma progresiva en la mejora del servicio. De hecho, el Concello prioriza la ampliación de la red de la traída municipal según la viabilidad técnica, pero también en base al interés de los vecinos, ya que no es obligatorio engancharse a la traída pero sí resulta un recurso indispensable para quien, por ejemplo, construye una casa y no tiene pozo propio. «Imos levar a auga a toda a veciñanza que realmente se vaia conectar. Tirar metros de mangueira se despois non se vai usar non ten sentido», explica la alcaldesa y responsable de Obras, Paula Fernández Pena.

Esa demanda materializó, por ejemplo, el abastecimiento en Chapa. Ahora el Concello trabaja en el diseño de la traída para Lamela, próxima al núcleo de A Bandeira. Cuenta con la colaboración de la asociación de vecinos.

La lluvia aplaza la mejora de las pistas

Además de las obras de asfaltado en Ponte, están en marcha trabajos similares en A Laxe (Oleiros) y Dornelas, pero debido a las condiciones meteorológicas no pueden avanzar. La mejora de viales en Cira también está a la espera de comenzar por el mismo motivo.«Se queremos que as pistas queden ben, as baixas temperaturas e a choiva non son o mellor escenario nin para o asfalto en quente nin para o formigón que estamos a empregar», explica Fernández Pena.

La regidora, que apela a la paciencia de los vecinos y vecinas, aclara que el retraso en el arranque de estas obras no se debe a la planificación local, sino a la falta de agilidad de las administraciones supramunicipales a la hora de emitir sus informes sectoriales para contratar las obras. Son trámites que en ocasiones se demoran durante meses.