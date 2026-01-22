El sector hostelero genera ya cerca de 1.700 puestos de trabajo en las comarcas

La dependencia del sector servicios es cada vez mayor en las comarcas, un territorio en el que el agro fue uno de sus puntales económicos. Algo más del 70 por ciento de los contratos que se cierran cada año en Deza y Tabeirós-Montes corresponde a este sector, cuestión que se ejemplifica por ejemplo en la relevancia de los negocios ligados a la hostelería. Este sector generó el año pasado 1.669 contrataciones, que son 126 más que doce meses antes.

Así se desprende del último informe del Instituto Galego das Cualificacións que analiza el impacto en el empleo de las principales profesiones por comarcas. Camareros, ayudantes de cocina y cocineros representan casi el 19 por ciento de todos los contratos laborales cerrados el pasado ejercicio en los seis municipios dezanos, porcentaje que se dispara hasta el 30 en los de Tabeirós-Montes. Durante ese período se formalizaron 977 acuerdos laborales con camareros en Deza, que son 72 más en un año, contratos que suponen el 14% del total. La entidad autonómica identifica 99 demandas medias anuales y determina como bajo el indicador de estabilidad laboral a pesar de una ocupabilidad muy alta y un crecimiento relevante. Idénticas conclusiones saca sobre estabilidad laboral e indicador de ocupabilidad en esta profesión en la comarca vecina, donde se formalizaron 636 contratos de camareros asalariados, que son 57 a mayores. En consecuencia, en las dos comarcas el número de acuerdos laborales en esta profesión ascendió a 1.313.

Un dato relevante es que si comparamos los contratos del pasado año con los de 2021, entonces habían sido 878; es decir, ahora son un 50 por ciento más.

La demanda de ayudantes de cocina también crece en las dos comarcas en un contexto interanual, de 197 a 218. A la comarca dezana corresponden 134 (seis más) y en la otra zona fueron 84, con un incremento de una quincena. En las dos comarcas el instituto dependiente de Traballo concluye que existe una ocupabilidad muy alta entre los ayudantes de cocina y también identifica como medio el indicador de estabilidad laboral. Estos oficios concentran en Deza el 2,8 por ciento de todos los contratos de trabajo y en la comarca vecina la proporción aumenta hasta el 3,3.

Por otro lado, los dos territorios también coinciden en otro dato, aunque este no es tan favorable: durante el año pasado se contabilizaron menos contrataciones para cocineros asalariados. Así, en la dezana se pasó de 98 a 89 y en Tabeirós-Montes, de 64 a 49. Estos oficios no llegan en ningún caso al dos por ciento de los contratos laborales absolutos. En los dos territorios la ocupabilidad laboral en esta profesión es calificada como media y también se detecta un decrecimiento irregular. No obstante, mientras en A Estrada, Forcarei y Cerdedo-Cotobade el indicador de estabilidad laboral es descrito como bajo, en Lalín, Silleda, Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada y Dozón se eleva a medio.

En Deza hubo 177 altas para cuidadores de personas a domicilio, 26 menos.

Mientras la contratación de albañiles en Tabeirós-Montes se mantuvo estable, con 57 altas, una menos con respecto a 2024, en Deza se experimentó un espectacular crecimiento, pasando de 96 acuerdos laborales a 144. En ambos casos este oficio muestra un identificador de estabilidad laboral alto. Lo mismo ocurre, aunque solo en Deza, con los contratos de encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón. De 62 acuerdos laborales el balance creció hasta los 145, mientras que en la otra comarca el balance se redujo de 104 a 63.

Noticias relacionadas

Menos vendedores para tiendas o almacenes

No son unos números dramáticos, no obstante la demanda de vendedores de tiendas y almacenes [así figura en el epígrafe del informe autonómico] ha descendido durante el último año desde las 470 a las 453 contrataciones. A Deza corresponden 290 [siete menos) y a Tabeirós-Montes las demás 180, tras recortar una decena. El impacto de las altas laborales en este sector económico se mantiene por debajo del 6 por ciento sobre el total. Por otro lado, el balance identifica en la comarca de Tabeirós-Montes un ligero descenso en las altas de carpinteros [excluye los ebanistas], que pasan de 72 a 67.