Rodeiro honra a San Vicente desde mañana

Las fiestas patronales de San Vicente en Rodeiro arrancan mañana viernes con una verbena a cargo de la orquesta Marbella y el grupo Manhattan. El sábado está programado a las 13.00 horas un pasacalles y un misa acompañada por la Asociación Carballo da Manteiga, que también amenizará la sesión vermú. Durante la verbena actúan la orquesta Olympus, la discoteca Pirámide y DJ Marcos Kintana. El domingo 25, tras la misa solemne de las 13.00 horas la Banda de Muimenta ofrecerá un pasacalles y un concierto. El campo de la fiesta estará cubierto con carpa, ante la previsión de precipitaciones e incluso de nieve.