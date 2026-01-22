Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Restricción del tráfico por la Empanada

El BOE publica este martes las restricciones de tráfico en las carreteras nacionales. En Silleda, no podrán circular los camiones de más de 7.500 kilos por la N-525, entre los puntos 309,5 y 309.8, del 21 al 14 de agosto, debido a los actos de las Festas de Verán de A Bandeira, que incluyen la cita de A Empanada. Por otra parte, en 2026 la AP-53 será el itinerario para mercancías peligrosas.

