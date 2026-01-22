El PSOE critica la gestión del gobierno y denuncia «abandono total» del rural
REDACCIÓN
El PSOE de Forcarei ha criticado la gestión del Concello de Forcarei, asegurando que el municipio atraviesa una situación de «abandono total». Según los socialistas, llevan más de dos meses sin recogida de residuos voluminosos, lo que habría provocado la acumulación de enseres en calles y aldeas.
El principal grupo de la oposición en la corporación forcaricense afirma también que existe una falta de mantenimiento en el rural y que no se atienden reparaciones básicas ni servicios como la recogida de plásticos agrícolas o el arreglo de caminos.
En este contexto, el PSOE responsabiliza al gobierno local y a la alcaldesa, Belén Cachafeiro, de una gestión que consideran deficiente. Por ello, reclaman soluciones inmediatas y un cambio en la gestión municipal.
