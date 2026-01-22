El Panic se presenta en los IES y comienza mañana a la noche

La presente edición del Festival Panic de cine de terror de A Estrada se presentó ayer en los institutos de la localidad. El evento comienza mañana con el maratón en los Mini Cines Central a las 22.30 horas, y traerá Together, Until Down, El Vengador Tóxico y The Sadness. Cada año, los jóvenes de los centros estradenses acuden a la cita en pijama, una tradición que este año llevó a la organización a celebrar un concurso que premiará a los más originales.