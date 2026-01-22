El Losada disfruta de la nieve andorrana

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los alumnos de tercero de ESO y primero de Bachillerato del IES Antón Losada Diéguez disfrutan estos días de unas pequeñas vacaciones en Andorra. Estos pudieron hacer esquí o snowboard durante su excursión a la nieve, haciendo ejercicio y visitanto la localidad.

