La ITV de vehículos agrícolas comienza este viernes en Laro

REDACCIÓN

Silleda

La unidad móvil de Inspección Técnica de Vehículos Agrícolas prestará su servicio en Silleda desde mañana viernes hasta el 18 de febrero y en cuatro localizaciones. El horario será de 9.00 a 13.30 horas por la mañana y de 15.15 a 18.00 horas por la tarde, aunque en determinadas jornadas solo funcionará por la mañana.

Así, la primera parada será en el campo de la fiesta de Laro, con atención a los usuarios mañana por la mañana, así como el lunes 26 y el miércoles 28. En el campo de la fiesta de Graba, la unidad móvil estará disponible desde el jueves 29 hasta el martes 3 de febrero. El viernes 30 solo pasará revisión en turno matutino.

En Silleda, las inspecciones están previstas en el parque empresarial Área 33, en el aparcamiento junto a la planta de Sogama, del 4 al 11 de febrero (los días 6 y 11 abre solo por la mañana). Por último, la unidad móvil visita Lamela del 12 al 18 de febrero. Estará estacionada junto al centro social, y el 13 funciona solo de 9.00 a 13.00 horas. Desde el ejecutivo local se recuerda que esta ITV móvil facilita a los vecinos del rural el cumplimiento de la normativa sin necesidad de desplazarse a otros municipios. Ya difundió el calendario través de bandos, pero para más información, puede consultarse el sitio web sycitv.com.es.

