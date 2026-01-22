Interior desestima la autorización de Galerna

El Ministerio del Interior desestima la solicitud de Greenalia Wind Power de autorización administrativa previa del parque eólico Galerna. El complejo, con una potencia de 56 MW, afectaría a Lalín, Dozón, Vila de Cruces, Silleda y O Irixo. Ña petición se formuló en diciembre de 2020 y en 2023 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental determinó que no tenía elementos de juicio suficientes para una declaración de impacto ambiental.