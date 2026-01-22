Forcarei pone en marcha un registro público de demanda de vivienda

El Concello de Forcarei pone en marcha un registro público de vivienda en todas sus modalidades con el objetivo de conocer la cifra exacta de personas interesadas en emanciparse o instalarse en el municipio y, de este modo, poder impulsar promociones residenciales públicas y colaborar con las que proyectan las empresas privadas.

La alcaldesa, Belén Cachafeiro, anunció que la política de vivienda es una «acción prioritaria» para su gobierno ante la demanda existente e indicó que el Concello ya cerró con la Xunta la rehabilitación de las diez antiguas ‘casas dos Mestres’, con una aportación de 800.000 euros, y que se destinarán a vivienda social. En este sentido, cabe destacar que la desafectación de las mismas, como paso previo al incio de las obras, ya fue publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provicincia de Pontevedra (BOPPO).

«Estamos actuando con la mayor celeridad, tras seis años de absoluta inacción en esta materia pro parte del PSOE, porque es una necesidad de los vecinos y porque puede ser fundamental para el impulso demográfico», manifestó la regidora, que también anunció que está cerca de cerrar una iniciativa similar en Soutelo de Montes.

El registro funcionará de forma complementaria para adaptar la oferta a la demanda. Los usuarios deberán indicar qué tipo de alojamiento buscan o necesitan, sea alquiler o compra, también en modalidad social o para jóvenes.

Cachafeiro acusa al PSOE de mentir en esta materia

La alcaldesa, Belén Cachafeiro, aprovechó también para arremeter contra el principal partido de la oposición, el PSOE, encabezado por la exmandataria Verónica Pichel. En concreto, la popular lamentó «las mentiras» de la socialista, a la que acusa de tener totalmente abandonada la gestión del urbanismo y la consecución de vivienda pública durante los más de seis años que duró su mandato. «Tocó de oídas de nuevo, buscando sembrar la inquina que le corroe desde julio, tras conocer la existencia de una reunión con un promotor que pretende realizar vivienda protegida en un solar frente a la residencia de As Dores», dijo.Al respecto, Cachafeiro indicó que el Concello «sí va a colaborar, por supuesto en el marco de la ley, con los constructores que quieran hacer vivienda en Forcarei» y replicó a los socialistas que este proyecto «no tiene nada que ver con su gestión anterior y no hubo ninguna reunión formal de la alcaldesa con el promotor, solo un encuentro de dos minutos en el que ella le dijo claro que no iba a ayudar absolutamente en nada por tratarse de una iniciativa privada». «Si no hizo nada antes, que no ponga trabas», concluyó.