A Estrada pavimentará en piedra toda la rúa Don Nicolás

Con las obras de reforma y peatonalización de la Praza de Galicia y su entorno avanzando a buen ritmo, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, confirmó ayer la decisión de empedrar en su totalidad la rúa Don Nicolás, completando así la intervención realizada en su primer tramo, hasta la confluencia con la calle Marqués de la Vega de Armijo.

De este modo, la calle ampliará su empedrado actual hasta llegar a la Praza da Inmaculada, junto a la iglesia estradense, de forma que toda la vía quede configurada con la misma estética, logrando que todo el entorno luzca en piedra. La diferencia estará en el tránsito, pues mientras el primer tramo será completamente peatonal, la parte de la calle Don Nicolás en la que ahora se trabajará estará abierta a la circulación. Así irá recogiendo el flujo de vehículos procedentes de Marqués de la Vega que avancen hacia la plaza que preside la iglesia parroquial de San Paio para continuar por la rúa San Antón.

En cuanto a las obras de fresado del entorno de la Praza de Galicia, el regidor informó que quedarían terminadas ayer y comenzarán ya con el soterramiento de los servicios (pluviales, nuevas conexiones eléctricas o riego de zonas verdes) para luego aplicar a toda la superficie un hormigón de limpieza. Por el momento, la rúa Irmáns Valladares continuará funcionando como alternativa para los vehículos que, desde la Benito Vigo, suban por Pérez Viondi en dirección a la Avenida de América. Desde el Concello mantienen la intención de reabrir A Farola al tránsito para el Entroido, para que puedan realizarse con normalidad los desfiles del lunes 16 y martes 17 de febrero.