Drones y puertas marcadas: ¿modus operandi de la Banda del Volvo?

Mientras la Guardia Civil sigue con las investigaciones para dar con los autores de la oleada de robos registrada en concellos del área de Santiago y la comarca de Deza, residentes en el rural de Ames emplean grupos de WhatsApp creados por asociaciones vecinales o culturales para mantenerse informados sobre cualquier movimiento sospechoso que detecten en sus respectivas zonas de residencia.

Tras los asaltos a viviendas de Ames, Teo, Vedra, Boqueixón, Trazo, Lalín y Silleda –en este caso, en dos pisos de un edificio del casco urbano– que se atribuyen a la llamada Banda del Volvo, residentes en Raíces y Bertamiráns aseguran haber detectado la presencia de drones volando a baja altura sobre los jardines traseros de una urbanización. Se trataría, dicen en un chat, de una de las técnicas que estarían utilizando los delincuentes para determinar qué viviendas están desocupadas y con qué elementos de seguridad cuentan. La utilización de estos dispositivos aéreos no tripulados también permitiría detectar alarmas visibles o la presencia de perros en las propiedades bajo vigilancia.

Además, algunos vecinos confirman que los ladrones parecen estar empleando el método del hilo invisible, que consiste en colocar hilos de pegamento muy finos en las puertas de viviendas para comprobar, al cabo de 24 horas, si están intactos, lo que indicaría que la propiedad está vacía. Un modus operandi que se empleó, por ejemplo, en la oleada de robos en pisos de Santiago en el verano de 2024.