Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren AdamuzTrump acuerdo OTANTemporal en GaliciaERE GKN¿Nuevo Zara en Vigo?Celta
instagramlinkedin

Conferencia del neumólogo Javier González en Lalín

Conferencia del neumólogo Javier González en Lalín | BERNABÉ

Conferencia del neumólogo Javier González en Lalín | BERNABÉ

El médico especialista en Neumología Javier González Barcala ofreció ayer una conferencia en Lalín, actividad que se enmarcó dentro del ciclo de charlas sobre salud organizadas por el Concello. El facultativo del Hospital Clínico de Santiago, líder del grupo Investigación Traslacional das Enfermidades da Vía Aérea, es profesor titular de Neumología en la USC. En el acto celebrado en el edificio sociocultural, González Barcala abordó la conferencia Vivimos do aire: que debemos saber das enfermidades respiratorias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents