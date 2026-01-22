Casas que hacen historia

Para este viaje al pasado tiramos de fuentes oficiales, en concreto de la plataforma URBAN3R, lanzada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Esta herramienta obtiene sus datos principalmente de fuentes oficiales y registros administrativos como el Catastro para impulsar la regeneración urbana y energética en España. Su objetivo es ayudar en la renovación de España ofreciendo datos sobre el estado actual de sus edificaciones. Esos datos nos permiten por ejemplo ver la fecha oficial de construcción de todas las viviendas. No se incluyen sin embargo elementos como edificios públicos, comercios o industrias, por lo que nos centraremos en este paseo únicamente por las casas, abarcando las tres localidades de referencia en las comarcas, A Estrada, Lalín y Silleda.

El edificio de La Estradense, del 1880. | Bernabé/Javier Lalín

En un primer vistazo ya constatamos que A Estrada es la que cuenta con las viviendas más antiguas de las tres. La cabecera de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes cuenta con un buen número de edificaciones que se construyeron antes del año 1900, principalmente en sus calles centrales. Precisando más vemos que las tres edificaciones más antiguas de las tres localidades se encuentran en A Estrada y a solo unos metros de distancia entre ellas. Seguro que muchos vecinos acertarán en qué calle las podemos encontrar, ya que es bien sabido que la rúa San Paio es una de las primeras que se desarrollaron en A Estrada y aglutina algunas las casas con más solera del pueblo. Las tres casas están datadas según el URBAN3R en 1880.

Casa de la familia Carballo en Silleda. | Bernabé/Javier Lalín

El orden descendente la primera que nos encontramos es conocida por muchos estradenses por haber sido la sede de los autobuses La Estradense. Se encuentra en la esquina de la Praza da Farola con la rúa San Paio. Es un edificio en piedra con forma alargada, en el que durante años se despacharon los billetes de autobús. Bajando por la misma calle encontramos la que en su día fue residencia del médico José Araujo Ulloa, en el número 6 de la calle San Paio. Actualmente está sin habitar y en venta. Justo a su lado, en el número 8, encontramos la tercera de las casas de 1880, también sin habitar y en muy mal estado de conservación.

Viviendas en la calle Bos Aires de Lalín de 1900. | Bernabé/Javier Lalín

Colocando la Farola como referencia podemos trazar un amplio círculo –por calles como Calvo Sotelo, Serafín Pazo, Peregrina o el Cruceiro– en el que encontramos un gran número de viviendas de finales de siglo XIX y comienzos del XX.

El cambio a Lalín y Silleda nos muestra también un salto temporal en la construcción de viviendas. En ambas localidades no aparece referenciada ninguna casa antes de 1900. Esa es la fecha de las más antiguas que encontramos. En el casco urbano de Silleda por ejemplo solo hay dos casas registradas en el año 1900. Una es conocida por ser la casa de la familia Carballo. Está situada en la N-525, en la Rúa Trasdeza y en el límite con el Barrio do Campo. Destacan en ella sus amplias vidrieras, similares a las casa de Araujo en A Estrada. La otra residencia del mismo año es una vieja construcción situada en Poblado Outeiro. Es una pequeña construcción de planta baja a la que se accede por un camino de tierra. Está deshabitada. Al margen de estas dos Silleda cuenta con siete casas referenciadas entre los años 1930 y 1940, todas en el paso de la carretera Nacional y en la Rúa Progreso.

Casa de 1900 en la calle Monte Faro de Lalín. | Bernabé/Javier Lalín

En el caso de Lalín, encontramos once viviendas que se situarían en torno al año 1900, gran parte de ellas restauradas. Un grupo de cuatro de estas casas está en la rúa Escaldes Engordany, en el entronque con la circunvalación. Dos están en la rúa da Ponte y otras dos en la avenida Bos Aires. Las calles centrales de la villa como Joaquín Loriga, Monte Faro o Colón atesoran una docena casas cuyo registro según el URBAN3R se habría realizado entre los años 1920 y 1940.