Campeonato de truco el sábado en Loimil

La Comisión de Festas de Loimil organiza este sábado 24 una nueva edición de su popular Campeonato de Truco. El evento comenzará a partir de las 21.30 horas y la competición se celebrará en el local del campo de la fiesta. La cuota de inscripción será de 25 euros por pareja, y los tres primeros clasificados en la general recibirán, respectivamente, dos jamones, dos cenas para dos personas en la Parrillada As Camelias, y una cena para dos en O Peixeiro.