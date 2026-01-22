Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren AdamuzTrump acuerdo OTANTemporal en GaliciaERE GKN¿Nuevo Zara en Vigo?Celta
instagramlinkedin

Campeonato de truco el sábado en Loimil

La Comisión de Festas de Loimil organiza este sábado 24 una nueva edición de su popular Campeonato de Truco. El evento comenzará a partir de las 21.30 horas y la competición se celebrará en el local del campo de la fiesta. La cuota de inscripción será de 25 euros por pareja, y los tres primeros clasificados en la general recibirán, respectivamente, dos jamones, dos cenas para dos personas en la Parrillada As Camelias, y una cena para dos en O Peixeiro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents