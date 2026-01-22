El Camino de Invierno se luce en su puesta de largo en Fitur

La Asociación de Municipios del Camino de Invierno (AMCI) realiza un balance satisfactorio de su presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, después del acto celebrado este miércoles, 21 de enero, en el stand de la Xunta de Galicia. La presentación reunió a profesionales del sector, representantes institucionales y público interesado en el turismo cultural y de naturaleza.

El director xeral de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, abrió el encuentro destacando el trabajo desarrollado por la entidad, el valor del Camino como producto estratégico para Galicia y su papel como herramienta de cohesión territorial.

La intervención principal corrió a cargo de Carlos Martínez, alcalde de Vedra y miembro de la junta directiva de la AMCI, quien subrayó la importancia de la feria como escaparate internacional para el Camino de Invierno y los municipios por los que discurre. «Sabemos que Fitur no es solo una feria, sino un punto de encuentro mundial que nos permite dar una visibilidad a este trazado y a nuestros municipios como en ningún otro escenario. Es el lugar donde poder definir los lazos estratégicos que estamos captando, con el objetivo de lograr el desarrollo social y económico del territorio por el que discurre este itinerario xacobeo con siglos de historia», indicó.

Durante la presentación, Martínez desgranó las líneas de actuación que la asociación se ha marcado para una nueva etapa, centradas en la coordinación municipal y en la mejora de la experiencia del peregrino. También agradeció el apoyo institucional recibido, con mención expresa a la Xunta de Galicia, y el interés despertado entre agentes y medios especializados.

Décimo aniversario

En el 10º aniversario de su oficialización, la AMCI puso en valor el Camino de Invierno como una ruta que busca recuperar su esencia histórica, reforzar el vínculo con las comunidades locales y con los peregrinos y proyectar un relato compartido. «Un testimonio vivo de la historia común de los municipios por los que discurre, una vía de intercambio de conocimiento y valores; y un motor importante para el desarrollo de nuestros pueblos y sus habitantes», señaló.

La asociación incidió en la necesidad de seguir invirtiendo en la mejora de la infraestructura del itinerario, con medidas como una señalización adecuada, la conservación de los caminos y la creación o refuerzo de servicios básicos para peregrinos, con el objetivo de elevar la calidad de la experiencia y la seguridad del recorrido. El acto incluyó además el estreno de un nuevo vídeo corporativo de la entidad, con una imagen renovada, alineada con las estrategias de digitalización y comunicación –web y redes sociales– orientadas a facilitar la planificación del viaje y a generar comunidad.

Con su presencia en Fitur 2026, la AMCI asegura que refuerza su hoja de ruta para consolidar el Camino de Invierno como un itinerario con identidad propia, capaz de sumar alianzas, atraer visitantes durante todo el año y generar oportunidades en el medio rural. El balance, añaden, es «muy positivo» tanto por la acogida en el stand de la Xunta como por la repercusión mediática lograda.