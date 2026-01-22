«Tenemos muy buen equipo, podemos volver a ascender»

El club de ajedrez A. C. de A Estrada inicia este sábado 24 a las 17.00 horas en la Casa das Letras una nueva temporada liguera en el grupo D de la Segunda División Gallega. Debutará con un duelo exigente ante el club de Rianxo, uno de los rivales con los que descendió el pasado año de Primera División. El encuentro servirá para medir las aspiraciones de un equipo que, pese al descenso, mantiene intactas la ambición y las ganas de jugar y confía en volver a pelear un año más por el ascenso.

Al frente del conjunto estradense estará, por tercer año consecutivo, Álex Vázquez, un joven capitán de 24 años que afronta este curso con optimismo y con una idea clara de equipo. «El año pasado fue la primera vez en la historia del club que jugábamos en Primera División. Aunque descendimos, mostramos un gran nivel en conjunto», explica. «Las partidas se decidían por pequeños detalles, y ahí es donde se nota de verdad el nivel de Primera. Los fallos que antes podíamos cometer y no te penalizaban, aquí sí los castigaban y te costaban la partida», resume.

El rival del estreno no será sencillo. «Rianxo es uno de los equipos con los que bajamos el año pasado a Segunda, así que va a ser un enfrentamiento duro y complicado», advierte el capitán, consciente de que este enfrentamiento al inicio de temporada puede marcar el nivel y ánimo del equipo.

Más allá del resultado, Vázquez destaca el buen momento del bloque estradense. «Los veo muy bien, en cuanto a forma creo que están de maravilla», asegura. Buena parte de esa preparación se apoya en el juego constante, incluso fuera del tablero de la biblioteca de A Estrada. «Jugamos muchas partidas online, que se pueden alargar varios días, lo que te permite no perder el ritmo. Aunque solo hagas un par de movimientos al día, no pierdes esos pequeños detalles que al final marcan el nivel», explica.

Esa continuidad alimenta el optimismo del capitán. «Yo este año soy muy optimista. Creo que podemos volver a ascender. Tenemos muy buen equipo», afirma, aunque matiza que el objetivo va más allá del resultado final. «Aunque no se ascienda, este año he hecho ciertos cambios como capitán, poniéndome en segundo plano, bajando a cuarto tablero, porque quiero ver cómo responde la gente y cómo se van puliendo contra jugadores mejores. Estos dos últimos años jugué en las mesas de arriba y se me quedó un poco grande por mi nivel», añade.

Esta será la tercera temporada de Álex Vázquez al frente del equipo, pero reconoce que es la primera en la que quiso dejar clara su huella: «Este año fue el primero en el que de verdad hice las cosas como quería. Los años anteriores intenté seguir la dinámica que había dejado Basilio Guijarro, pero ahora quise probar cosas y llevarlo con mi propio estilo. Si sale bien, estupendo; y si sale mal, será culpa mía, no pasa nada».

Entre esas decisiones está la apuesta por jugadores que, pese al descenso, demostraron compromiso y buen nivel. «He querido recompensar a la gente que estuvo jugando todo el año pasado, que mostró interés y ayudó a pelear por mantenernos», explica. El bloque se mantiene prácticamente intacto, aunque con espacio para nuevas incorporaciones jóvenes. «Cada año se van interesando más chicos jóvenes, y quiero ver cómo se desenvuelven en partidas largas, que son de una hora y media por jugador. Mucha gente está acostumbrada a jugar a cinco o diez minutos, y acostumbrarse a este ritmo es complicado. Es cuestión de ir puliéndolos», avanza.

Disfrutar la experiencia

Su entrenador durante los últimos años, el campeón gallego Roberto Patiño, tiene claro que aunque no son los únicos que aspiran a ascender, hay otras cosas que también son importantes. Para él, los principales objetivos para este año son «disfrutar del recorrido en esta división, buscando realizar buenas partidas, y la vez dar el máximo protagonismo a la gente implicada y a los jóvenes, para que pasen un rato agradable jugando».

Esta temporada es una gran oportunidad para ver el nivel del AC A Estrada, que compite contra 11 rivales en su grupo, algunos con filiales, pero Patiño asegura que «tenemos opciones y vamos a ir a por ellas». Este sábado comienza una nueva batalla en los tableros de la Casa das Letras, con Álex Vázquez y Roberto Patiño al frente del equipo estradense.