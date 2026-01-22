Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BOE publica las zonas con viveros asegurables

El Ministerio de Agricultura difundió ayer los municipios con explotaciones de planta viva, flora cortada, viveros y semillas que pueden acogerse al Plan de Seguros Agrarios Combinados. En el listado figuran los ayuntamientos de Silleda y A Estrada, en el área de montaña.

