Abre la inscripción en los disfraces de Merza

El Entroido de Merza, que se celebra el 8 de febrero, abre hasta el día 7 el plazo de participación en su concurso de disfraces. Las personas interesadas pueden anotarse a través de las redes sociales de la Asociación Cultural Vello dos Cornos, indicando el nombre del grupo, el número de integrantes y el nombre completo y DNI de la persona responsable