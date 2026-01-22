Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren AdamuzTrump acuerdo OTANTemporal en GaliciaERE GKN¿Nuevo Zara en Vigo?Celta
instagramlinkedin

Abre la inscripción en los disfraces de Merza

El Entroido de Merza, que se celebra el 8 de febrero, abre hasta el día 7 el plazo de participación en su concurso de disfraces. Las personas interesadas pueden anotarse a través de las redes sociales de la Asociación Cultural Vello dos Cornos, indicando el nombre del grupo, el número de integrantes y el nombre completo y DNI de la persona responsable

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents