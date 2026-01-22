«Abetos máxicos» dio paso a casi 30 regalos

La campaña solidaria «Abetos máxicos» que puso en marcha en diciembre el departamento de Servizos Sociais de Rodeiro permitió comprar 13 regalos a personas menores de edad, cubriendo así todas las peticiones recibidas. Además, la colaboración económica solidaria materializó la compra de otros 15 regalos para personas mayores que viven solas y que en este caso se extendió a las que residen en el Fogar Enxebre de Río.