Vila de Cruces celebra el día 4 su Festa do Chourizo

Taboada y Otero, con el cartel.

REDACCIÓN

Vila de Cruces

El Concello de Vila de Cruces celebra el próximo 4 de febrero su Festa Gastronómica do Chourizo. El evento cumple este año 33 ediciones, en un programa que arranca a las 12.00 horas con una degustación gratis de este producto (procedente de carnicerías locales), acompañado de pan, agua y vino. Por si el tiempo no acompaña, la cita tendrá lugar bajo la carpa instalada en la Praza de Juan Carlos I. El gobierno local invita a todos los vecinos y vecinas a acudir a esta jornada en la que además se celebra la feria.

