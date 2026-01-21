Vila de Cruces celebra el día 4 su Festa do Chourizo

El Concello de Vila de Cruces celebra el próximo 4 de febrero su Festa Gastronómica do Chourizo. El evento cumple este año 33 ediciones, en un programa que arranca a las 12.00 horas con una degustación gratis de este producto (procedente de carnicerías locales), acompañado de pan, agua y vino. Por si el tiempo no acompaña, la cita tendrá lugar bajo la carpa instalada en la Praza de Juan Carlos I. El gobierno local invita a todos los vecinos y vecinas a acudir a esta jornada en la que además se celebra la feria.