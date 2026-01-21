Veinte años bajando los humos

En enero de 2006 entró en vigor la Ley Antitabaco, marcando un antes y un después en la hostelería de la zona. Lo que hoy resulta casi inimaginable, como bares y restaurantes llenos de humo, ceniceros en cada mesa y gente fumando tranquilamente mientras se tomaba un café en el interior de cualquier local, era entonces el paisaje cotidiano. Aquella norma generó inquietud, algunas inversiones forzosas y mucha reticencia sobre todo por parte de la clientela fumadora. 20 años después, una nueva reforma que busca prohibir fumar en terrazas trae antiguos recuerdos de aquella famosa ley.

Desde el Eureka, su propietario Pedro Díaz recuerda aquellos meses iniciales. Su local superaba los 100 metros cuadrados, por lo que estaba obligado a crear una zona diferenciada para fumadores. «Había que hacer un espacio cerrado con cristal, independiente, con extracción de aire», explica. Una obra que implicó gasto y planificación, pero duró poco. «A los 3 años ya prohibieron fumar en todo el local. La cristalera acabó retirándose, aunque parte de la instalación se aprovechó», resume.

Pese a los temores iniciales, asegura que el impacto económico fue menor del esperado. «Pensé que iba a ser peor, pero se mantuvieron las ventas y la gente se acostumbró», afirma. Con el paso del tiempo, incluso aprecia efectos positivos: «Fue una limpieza. El local quedó sin todo ese humo, más limpio, se notó mucho». Hoy, veinte años después, ve excesiva la nueva norma: «Parece que van a por los fumadores», dice, aunque matiza que «a mí en espacios abiertos no me molestan».

Javier Porto, del también bar estradense Gran Sol, que lleva 24 años al frente de su negocio, se expresa en una línea similar. En su caso, el local era menor, lo que inicialmente le permitió elegir ser bar exclusivo de fumadores. «Al principio yo elegí fumadores. Ahora si volviera atrás no lo elegiría», recuerda. Sin embargo, cuando la prohibición fue total, llegó el temor a la pérdida de clientes. «Al principio tuvimos miedo pero al final fue muy positivo. La gente lo aceptó muy bien, apenas se notó», señala. Porto rememora con una sonrisa las «amenazas» de algunos clientes, que le avisaban que «‘si no se puede fumar dentro no vuelvo más’, me decían», aunque todo quedó en nada. Sobre la nueva ley, admite que «habrá que acostumbrarse a levantarse y retirarse unos metros. Igual que antes, habrá que aceptarlo», concluye.

El Restaurante Samaná, que dirige Manolo Bascuas, también aportó su visión. Su local tuvo que hacer obras en su día, creando una separación acristalada conocida como «la pecera». «Costó bastante dinero, y poco después ya no se pudo fumar», protestó pensando en la inversión realizada. En su caso, el impacto no se notó tanto en las comidas como en el consumo posterior. «La gente sí que después de comer, ya no se quedaba tanto a tomar copas, en la sobremesa», explica. Un cambio que, con el tiempo, se normalizó. «La gente se fue acostumbrando. Los locales ahora están más limpios, no hay esa condensación de humo y se está mucho mejor», explica en comparación con hace dos décadas.

La hostelería mira atrás sin nostalgia por el humo, convencidos de que el cambio que parecía traumático y que afectaría de manera a la economía, acabó integrándose de manera natural en la rutina diaria de la sociedad.

«Prohibir fumar en terrazas me parece excesivo»

El debate se reabre tras 20 años por la futura prohibición de fumar en terrazas. La sensación se repite en la hostelería de las comarcas, con la misma inquietud inicial sobre el efecto económico, pero también con cierta convicción de que la clientela se adaptará, como hizo antes. Gonzalo Gómez, propietario del bar A Resistencia en A Estrada desde hace 4 años, no era hostelero cuando se prohibió fumar en interiores, pero sí cliente. Hoy, desde el otro lado de la barra, ve ciertos paralelismos entre ambos momentos. «Creo que va a ser igual que en el 2006», asegura refiriéndose a la futura restricción de las terrazas. «La gente no va a fumar en la terraza, pero va a fumar en la calle. Igual que ahora entra a tomar algo y sale fuera a fumar sin problema», comenta. Gómez no cree este cambio vaya a alterar la composición de la clientela. «No creo que venga más gente por no fumar ni que deje de venir quien fuma porque no pueda hacerlo. Estoy convencido de que no va a generar ningún cambio real en ese sentido», asegura.Por otro lado, una clienta que encontramos fumando un pitillo en una terraza, no encuentra lógica la medida: «Me pareció bien en su momento, sobre todo por los trabajadores, que no tenían por qué soportar el humo dentro. Pero que me prohíban fumar en la calle o en una terraza me parece excesivo». Desde su punto de vista, el espacio abierto marca la diferencia. «En una terraza estamos al aire libre. No me parece normal prohibirlo», sostiene. Reconoce que el consumo cambió mucho: «Creo que se fuma menos que hace 20 años. Antes al salir podías fumar en los pubs, ahora está más complicado. Pero lo de las terrazas lo veo exagerado».