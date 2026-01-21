Silleda abre el plazo para cubrir un puesto en el área de aguas
Silleda abre hasta el 17 de febrero el plazo para presentar la solicitud de participación en el proceso selectivo de cara a la cobertura de una plaza de Oficial de 3ª del Servizo de Augas como personal laboral fijo. Este puesto está incluido en la Oferta Pública de Emprego de 2025 y sus bases reguladoras se publicaron en 12 de diciembre en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), pero el anuncio de la convocatoria salió este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además de en el BOP, puede consultarse toda la información en la web municipal y en la sede electrónica del Concello de Silleda. El ejecutivo indica que esta convocatoria forma parte «do compromiso coa estabilidade do emprego público».
