Seijas insta a Val a difundir la nueva organización del gobierno de Agolada

Desde hace poco más de un mes (tomó posesión el 16 de diciembre) Óscar Val ejerce de nuevo alcalde de Agolada, tras sustituir a Luis Calvo, inhabilitado por el conocido como Caso Farelo. No es preciso que se celebre un pleno de organización para indicar si hay redistribución de las concejalías , ya que puede formalizarse por decreto de la Alcaldía. Donde sí tendría que haber acuerdo plenario, pero sin ser de organización, es si se producen nuevos nombramientos en consorcios, mancomunidades u órganos colegiados. En todo caso, el PP echa en falta conocer cómo van a quedar las competencias entre los seis ediles de gobierno. «No pobo xa se rumorea que entre o equipo hai moita división e esa falta de acordo é a que está motivando todo este parón», asegura la portavoz popular, Carmen Seijas.

Al inicio del mandato, el ejecutivo de Calvo acordó que se celebraría un pleno el último viernes de cada mes par. Esta frecuencia se incumplió en varias ocasiones y, de cara a la convocatoria de la sesión de febrero, el PP ha registrado una moción para que el gobierno local de PAyJ solicite a la Xunta la cesión de la titularidad de las antiguas Casas dos Mestres. Son seis inmuebles que llevan años en desuso, «Parte delas xa estaban cedidas na época do anterior goberno e as outras están en proceso de cesión. Ben poderían rehabilitarse e ofertarse como vivenda social, sempre e cando sexa viable tecnicamente, e sempre que o Concello se faga cos terreos necesarios para darlles un acceso fóra do recinto escolar», indica Seijas.

El PP presenta otras alternativas, como adquirir casas a la venta en el rural o disponer de terreno público para viviendas de protección oficial, «como as 18 xa existentes e que foron entregadas en 2005». Con esta propuesta, el principal partido de la oposición insta al gobierno que ahora encabeza Óscar Val a dar pasos para resolver los problemas de los agoladenses «e que deixen de lado os seus problemas internos para gobernar, que é polo que lles pagan os veciños». Cabe recordar que durante el mandato de Luis Calvo, éste y el edil de Obras, Pedro García, tenían sendas dedicaciones exclusivas. Los demás, salvo Margarita Varela, tenían dedicaciones parciales hasta 2025, cuando entró José García en lugar de Marcos Galego y la parcial de éste pasó a la citada edil.

El BNG le da un margen de tiempo hasta marzo

Desde el Bloque su portavoz, Susana Tato, recuerda que al próximo pleno llevará una moción para impulsar la formación en el cuidado de personas mayores y otra, que no fue incluida en el pleno del 9 de diciembre, para fijar población de gente joven en el municipio. El Bloque da un margen de confianza hasta marzo para que el nuevo gobierno local trabaje en esa redistribución de competencias y en otras cuestiones como los presupuestos o facturas pendientes de pago.

Hace mención, además, al nuevo talante del gobierno que encabeza Óscar Val, ya que tiene en cuenta a la corporación en eventos fuera del municipio. «Margarita Varela, por exemplo, avisounos da invitación ao 150 aniversario da Banda de Muimenta, e estivemos sentados xuntos representantes da corporación. Calvo, antano, non nos avisaba de ningún evento. E xa se notou tamén unha maneira diferente, máis aberta ao diálogo, á hora de organizar a Cabalgata de Reis», rememora. Menciona otras cuestiones como la polémica suscitada por la posible implantación de una planta de biometano en Agolada. El nuevo regidor ya mantuvo una reunión con los vecinos de las parroquias en las que se asentaría el complejo.