Rodeiro organiza el 31 una comida para despedir a las médicas del centro de salud

Las personas que deseen participar pueden retirar su entrada hasta el 27

REDACCIÓN

Rodeiro

El restaurante Casa Sánchez, de Rodeiro, acoge el 31 de este mes, a partir de las 14.30 horas, una comida de agradecimiento a las dos médicas que trabajaron en el centro de salud y que han cambiado de destino en las últimas fechas. Las personas que deseen participar en esta comida pueden retirar su entrada hasta el martes 27 o bien en el propio restaurante o bien en la Casa de Cultura. El precio por persona es de 30 euros.

Marianela Verdecía, una de las doctoras, se traslada ahora a la atención sanitaria de Lalín, mientras que Marta Varela atendió a los vecinos y vecinas del municipio durante los últimos diez años y cesó en el puesto el pasado mes de diciembre.

