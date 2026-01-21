Rodeiro organiza el 31 una comida para despedir a las médicas del centro de salud

El restaurante Casa Sánchez, de Rodeiro, acoge el 31 de este mes, a partir de las 14.30 horas, una comida de agradecimiento a las dos médicas que trabajaron en el centro de salud y que han cambiado de destino en las últimas fechas. Las personas que deseen participar en esta comida pueden retirar su entrada hasta el martes 27 o bien en el propio restaurante o bien en la Casa de Cultura. El precio por persona es de 30 euros.

Marianela Verdecía, una de las doctoras, se traslada ahora a la atención sanitaria de Lalín, mientras que Marta Varela atendió a los vecinos y vecinas del municipio durante los últimos diez años y cesó en el puesto el pasado mes de diciembre.