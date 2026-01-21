El PSOE exige al gobierno local apoyo para el nuevo proyecto de viviendas sociales de Taboada y Ramos
El Grupo Municipal Socialista de Forcarei hizo pública la intención de la empresa Construcciones Taboada y Ramos de promover la construcción de un edificio destinado a viviendas sociales en el municipio. El proyecto se ubicaría en una parcela propiedad de la constructora, situada estratégicamente frente a la Residencia de Maiores San Rosendo. Verónica Pichel subrayó que esta iniciativa es una pieza clave para el desarrollo local, con el objetivo de fijar población y crear viviendas. Recuerda que fue bajo su mandato, antes de la moción de censura, cuando mantuvo una reunión formal con Manuel Taboada sobre este tema. Desde el PSOE instan al ejecutivo local de Belén Cachafeiro a «que estea á altura, que non poña trabas ⛔e que apoie ás empresas que apostan por construír, investir e crear futuro en Forcarei».
