El precio medio del vacuno mayor supera los 2.485 euros en la subasta de la Central

La Central Agropecuaria de Galicia, en Silleda, registró ayer su precio medio más alto en la categoría de vacuno mayor, 2.485,49 euros. Hasta la fecha, el récord estaba en los 2.482,30 del 9 de diciembre. Esta cotización histórica explica que solo en vacuno mayor se facturasen ayer más de un millón de euros, a los que se suman los casi 454.800 de terneros carniceros (con un precio medio de 1.659,79 euros) y los 446.700 de terneros de recría (526,73 euros). La facturación total es de 1.920.495 euros, la tercera más alta por detrás de los 2,04 millones del 16 de diciembre y los 1,95 millones del 17 de junio de 2025.