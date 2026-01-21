El personal de la Fundación Semana Verde se forma en IA

En colaboración con la empresa Proconsi, la Fundación Semana Verde de Galicia sigue avanzando en su proceso de transformación digital. impartiendo a su personal distintas sesiones de formación en inteligencia artificial. Así, tiene en marcha un programa formativo basado en el uso de modelos de lenguaje de gran escala (LLM), plataformas de desarrollo de programas informáticos sin código impulsadas por inteligencia artificial, como Lovable, y sistemas de automatización de procesos mediante MAKE. Estas soluciones permitirán al equipo humano organizar más evento en menos tiempo, así como optimizar tareas administrativas y mejorar tanto la planificación como la gestión de las distintas ferias y de la Central Agropecuaria.

En este sentido, la entidad ferial ya trabaja desde 2021 con la App 4.0 en la subasta de ganado. La aplicación permite automatizar muchos de los procesos de una puja semanal con una asistencia media de 1.500 reses.

Aunque, como decíamos, esta nueva etapa formativa se realiza a través de la empresa Proconsi, la Fundación Semana Verde mantiene una actitud abierta a incorporar nuevas empresas especializadas en inteligencia artificial con el fin de seguir ampliando las capacidades digitales de todo su personal. De este modo, además, refuerza su compromiso con la innovación, la modernización de la gestión ferial y la formación continua de todo su equipo para dotarlo de nuevas competencias digitales adaptadas a los retos presentes y futuros del sector.

Aplicación práctica

Este enfoque estratégico, al margen de mejorar su gestión, posiciona a la entidad silledense como un referente en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en el ámbito institucional y agroganadero, lo que le permite fortalecer su papel como espacio de encuentro pero también de conocimiento y de desarrollo.