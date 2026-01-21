O Forno: un oasis ajeno al tiempo en el rural estradense

En un momento en el que la estandarización ha hecho que cada vez todo sea más parecido, la autenticidad y el estilo propio son valores en alza. Frente a espacios sin identidad, intercambiables, indistinguibles, aquellos lugares que conservan su esencia destacan y dejan huella. El Mesón O Forno, ubicado en A Pena do Foxo, es uno de esos sitios.

El exterior del establecimiento. | Bernabé/ Javier Lalín

Si no sabes que está ahí, desde el exterior podría incluso pasar desapercibido. Con la apariencia de un viejo alpendre o «hórreo», como se conocen a estas construcciones tradicionales en la zona, uno no espera encontrarse un bar en su interior. Pero así es.

O Forno es uno de esos puntos de referencia para las diferentes generaciones de vecinos de O Foxo, Rubín, Curantes y contorna. Con más de 50 años de historia, vuelve ahora a abrir sus puertas bajo la dirección de Jesús Manuel Dono y Beatriz Barciela tras siete años de absoluta inactividad. El matrimonio espera revivir un establecimiento que forma parte de la memoria local y de sus recuerdos de la infancia y juventud.

Según entramos lo primero que vemos es un zueco de madera que, a través de un sistema de cuerdas y palanca, se levanta para anunciar nuestra llegada al local al mismo tiempo que abrimos la pesada puerta de madera oscura. Dentro nos aguarda una especia de oasis ajeno al tiempo y las modas. Desde el techo de madera, las paredes de piedra, el mobiliario, construido artesanalmetne por los primerios propietarios, reutilizando pipas de vino, a un horno de piedra y una «lareira» –encendida– que deja en el ambiente impregnado el cálido olor de la madera al quemarse.

Este singular bar recuerda a las foliadas en los molinos de antaño, a la Galicia del siglo pasado, y la que evocamos al pensar en el rural de generaciones pasadas. Ese que todavía estaba vivo y en plenitud.

Nos atiende Jesús Manuel, o Dono, como lo conocen la mayoría. Normalmente es su mujer, Bea, la que está al frente del negocio, pero compaginan horarios para facilitar la conciliación. Algunos clientes se toman el café de media mañana cerca de la chimenea, que desprende calor a todo el espacio, y nos recuerda el frío y lluvioso martes que aguarda de puertas afuera.

Cuadro emblemático del local. | Bernabé/ Javier Lalín

Al principio es reticente, no quiere protagonismo. Pero cuando empezamos a preguntar por el local, tanto él como los clientes se entregan a la conversación. Nos cuenta que antes de este negocio tanto él como su pareja ya habían tenido experiencia con otros establecimientos hosteleros en el rural, pero Dono confiesa: «Eu sempre quixen abrir isto, son de aquí e teño moitos recordos da infancia, xa viña con meu pai e dábame moita pena que levara tantos anos pechados». Explica que él y su mujer son la tercera gerencia que coge las riendas de O Forno. «É un bar de toda a vida aquí, antes viña xente de toda a contorna, mesmo de Silleda, as fins de semana todo o mundo viña para aquí, e facían a previa antes de ir para a Lennon», relata una de las clientas.

Los vecinos de la zona han abrazado con ansia la reapertura del local, en funcionamiento desde el 19 del pasado mes de diciembre. El horario de apertura es continuado, trabajan todos los días excepto los jueves. Como atractivo y reclamo, Dono y Bea apuestan por las tapas abundantes, y los viernes un plato típico de la gastronomía gallega: churrasco. Si bien la pareja no quiere modificar en absoluto la estética del lugar, el gerente sí espera realizar algunas mejoras con el tiempo. Entre ellas, pintar el comedor y habilitar una terraza tapada. A mayores, estudia organizar eventos como torneos de futbolín y truco, los mismos que se celebraban en el pasado y que llenaban de visitantes el local.