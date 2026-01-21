O Can de San Roque abre plazo de inscripción
La Asociación Cultural O Can de San Roque abre el plazo de renovación de socios y mantiene también abierta la incorporación de nuevas personas al proyecto cultural que desarrolla durante el año. Para renovar, la cuota es de 10 euros para adultos y 5 para niños, con posibilidad de pago por transferencia al número de cuenta ES88 0049 6341 6124 1001 0706 o de forma presencial en la Farmacia de Soutelo, donde se recoge el carné. Las nuevas altas pueden formalizarse hasta el 15 de marzo, con cuota de 15 euros para adultos y 5 menores.
