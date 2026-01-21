Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva línea de ayudas a la silvicultura

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, anunció en Cerdedo-Cotobade ayer una línea de ayudas a la silvicultura dotada con 15 millones de euros hasta 2027 para apoyar la gestión productiva y ambiental de coníferas, frondosas autóctonas y la recuperación de soutos de castaño.

