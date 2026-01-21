Mel de Liñares, platino en París

El certamen París Honey Awards 2026 dio a conocer ayer sus distinciones a las mejores mieles del mundo. Una de ellas es Mel de Liñares, que obtuvo la distinción de platino con su monofloral de eucalipto. También recibieron un platino otros tres productores españoles: Azahar, Mel da Anta y O Galeirón. Sin salir de Deza, Dezabellas y Mel do Saldoiro obtuvieron sendos oros por su miel de flores y su monofloral de silva, respectivamente.

Por otra parte, este martes comenzaron las charlas de la feria Alvariza en los centros educativos, para concienciar a los más jóvenes de la importancia de las colmenas. Tras las sesiones en el CEIP de Prado y en el Scientia School, hoy las sesiones se impartirán Vilatuxe y Cercio, mañana jueves tendrán lugar en el Manuel Rivero y el viernes cerrará el ciclo en el CEIP Xesús Golmar y la escuela de educación infantil de Donramiro.