Mejora viaria en la EP-7204 de Soutelo-Ratel

La Diputación de Pontevedra inició las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera EP-7204 Soutelo-Ratel, en Forcarei. Con una inversión enmarcada en un plan provincial de 2 millones de euros, la actuación, supervisada por Belén Cachafeiro, consiste en la ejecución de cunetas de hormigón armado en Pousada y la Devesa de Arriba, para mejorar el drenaje, la seguridad peatonal y la instalación de nuevas tuberías.