Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren AdamuzTurismo VigoConvenio MetalAcuerdo MedicinaMuere Mabel MontesAuroras Boreales GaliciaSegunda vuelta Celta
instagramlinkedin

Luis Bará apuesta por el arte rupestre de la zona

El BNG registró una iniciativa en el Parlamento de Galicia para exigir a la Xunta medidas concretas de protección, conservación y puesta en valor de la «extraordinaria» concentración de arte rupestre en Cerdedo-Cotobade. El diputado nacionalista Luis Bará subraya que la riqueza arqueológica del municipio desborda la capacidad de gestión municipal y requiere la implicación directa de la administración autonómica. Cree necesario crear un proyecto territorial conjunto entre concellos alrededor de la marca Arte Rupestre do Val do Lérez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents