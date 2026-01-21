Luis Bará apuesta por el arte rupestre de la zona

El BNG registró una iniciativa en el Parlamento de Galicia para exigir a la Xunta medidas concretas de protección, conservación y puesta en valor de la «extraordinaria» concentración de arte rupestre en Cerdedo-Cotobade. El diputado nacionalista Luis Bará subraya que la riqueza arqueológica del municipio desborda la capacidad de gestión municipal y requiere la implicación directa de la administración autonómica. Cree necesario crear un proyecto territorial conjunto entre concellos alrededor de la marca Arte Rupestre do Val do Lérez.