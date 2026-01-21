La justicia obliga a Cruces a señalizar el vado para carga y descarga de una librería
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Pontevedra condena al Concello de Vila de Cruces a establecer, en la señalización vertical u horizontal, la prohibición de estacionamiento frente al número 37 de la rúa Neira Vilas, donde funciona la Librería O Colexio y que, de este modo, tendrá el uso exclusivo de este vado para labores de carga y descarga.
Este vado ya había sido solicitado hace un par de años, en diciembre de 2023 y, ante la desestimación de dicha petición por parte del Concello, el negocio afectado recurrió a la justicia. Desde el PP, el principal partido de la oposición política cruceña, se indica que el gobierno local de Xuntos polo Noso Concello había denegado dicho vado « por cabezonería do señor alcalde, quen ao final ten que permitilo despois dun procedemento xudicial bastante costoso». La sentencia, contra la que puede interponerse un recurso de apelación, condena además a la administración municipal a pagar las costas del proceso, «creando un prexuízo ás arcas municipais só porque o alcalde non quería autorizar un vado», indican desde las filas populares.
