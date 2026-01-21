Finaliza en Lalín un taller sobre bienestar emocional
Comenzaron en octubre con 12 participantes
REDACCIÓN
Lalín
Mañana jueves día 22 finalizará en Lalín el taller de bienestar emocional Coñecendo as emocións, impulsado desde la entidad Afundación y creado en colaboración con Matia Instituto. Las sesiones fueron desarrolladas por la Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos (Ategal) desde el 23 de octubre en el salón de actos de la Biblioteca Municipal en horario de 10:30 a 12:30 horas.
En estas actividades tomaron parte una docena de personas.
