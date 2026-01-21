El fútbol que se fue... y el que se quedó

El fútbol vivió un boom en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes a finales de la década de los noventa y comienzo de los 2000. En esa época comenzaron a surgir un gran número de equipos que se animaron a federarse y a competir en categorías más bajas del fútbol regional. La mayor parte de ellos pasaron parte de su vida en Tercera y, si había suerte, se conseguía pasar algún añito por Segunda.

En este viaje al pasado hay que entender que aquel fútbol era muy diferente al actual. Una de las grandes diferencias estaba en los campos. La hierba sintética era algo de ciencia ficción y jugar en hierba natural era un lujo que pocos podían permitirse mantener. Por ello, la mayor parte de los partidos se jugaban en tierra, que tendía a convertirse en barro durante la época de más lluvia. Eran tiempos de balones pulidos y duros, de entradas fuertes, de festivales de tarjetas y de tanganas. Era habitual que alguno de los partidos de la jornada acabase con alguna trifulca y varios expulsados, y también que algún árbitro tuviese problemas con algún jugador o con los aficionados. Eso provocaba que en más de una ocasión hubiese que llamar a la guardia civil para que los trencillas pudiesen abandonar el campo.

El punto álgido de esa moda del fútbol llegó en torno al 2004. Ese año se contaban 22 equipos federados en las dos categorías citadas, que aumentarían a 24 si tenemos en cuenta a los dos equipos de referencia en las comarcas, el Lalín, que estaba en Tercera, y el Estradense, que militaba en Preferente. Algunos de estos equipos venían ya con una más o menos larga trayectoria detrás, mientras que otros daban sus primeros pasos. Había también equipos de localidades importantes y otros que representaban a pequeñas aldeas o parroquias. Eso sin embargo no impedía a algunos de estos equipos llegar a contar con equipo filial o incluso con algún equipo de cantera.

En los siguientes años ese boom fue perdiendo fuerza. Poco a poco, muchos de esos equipos fueron desapareciendo. De esos 22 clubes que llegaron a militar en el fútbol regional, hoy solo quedan 10. El principal problema que se encontraron muchos de ellos fue la falta de jugadores. Tras años en los que sobraban jóvenes interesados en encontrar un equipo para jugar, llegaron tiempos en los que los equipos se peleaban por los pocos interesados. Esa situación terminaba cansando a las directivas, que en muchos casos terminaron arrojando la toalla. Cada club sin embargo tuvo su propia historia y su propio final, a veces difícil de conocer.

La que tenía más equipos en competición

La comarca dezana era la que más equipos tenía en competición. Solo en esta zona desaparecieron en estos 20 años ocho equipos: Donramiro, Atlético Balouta, Atlético Gresande, Dozón, Laro, Piloño, Vilatuxe B y Silleda B. Entre ellos cabe destacar al S.D. Piloño, un equipo de una localidad pequeña que llegó a jugar durante siete años en Primera gracias a la conjunción de una gran generación de jugadores. Terminó sin embargo quedándose sin jugadores y fusionándose con el Cruces. Esa escasez de jugadores terminó afectando a todos. El Gresande por ejemplo se mantiene como club, aunque ahora reconvertido en equipo de veteranos. El Laro fue el último en deshacerse, hace solo un par de años.

En A Estrada nos encontramos con un caso curioso, el Agrupación Estudiantil. Este equipo que aglutinaba varias parroquias y que jugaba en el pequeño campo de Os Casares estuvo siempre en las categorías más bajas, hasta la llegada a la presidente de José García, más conocido como O Peixeiro de Cirela. El empresario invirtió dinero en el club y llegaron los ascensos. Tras su fallecimiento, su testigo al frente del club lo tomaron sus hijos y después un grupo salido de sus directivos. El Estudiantil terminaría llegando a Tercera División, jugando ya en el campo de hierba sintética de Callobre. Fue el principio de su fin. Poco después terminaría por fusionarse y ser absorbido por el Vista Alegre de Santiago.

Otro caso diferentes fue el del Callobre y el Sporting Estrada, dos equipos que no tenían problema de jugadores al ser las dos canteras del fútbol estradense. En su caso desaparecieron por su fusión, creándose la Escola Estrada de Fútbol Base, una cantera pura cuyo equipo sénior de referencia es el Estradense. Cabe señalar que hace solo unos años el Sporting Estrada regresó, al menos en espíritu, con la fundación del SP. Estrada, con exjugadores del equipo, los mismos uniformes y jugando en el mismo campo de Figueiroa.

La lista de bajas de equipos en A Estrada se completaría con el Tabeirós, también con problema para encontrar jugadores tras una larga trayectoria en Tercera y Segunda.

En el Concello de Forcarei, el Soutelo fue el primero en federarse y comenzar a jugar en categorísa regional –llegaron a tener equipo filial–, aunque desapareció antes del 2004. En ese año estaban jugando los dos equipos del municipio que tomaron su relevo, el Presqueiras y el Atlético Forcarei, ambos encuadrados en las ligas de la delegación de Pontevedra. El primero en desaparecer fue el Forcarei, dando el salto después al fútbol sala. El Presqueiras aguantó jugando hasta el año 2017. Forcarei se quedó ahí sin equipo hasta la creación de la Escola de Fútbol Base Terra de Montes, una cantera ya con renovado estadio. Hace poco, volvieron a crear un equipo sénior en el municipio.

Con respecto al año 2004, ocho equipos siguen militando en las competiciones regionales –ahora rebautizadas como autonómicas–. Se trata de Agolada, Silleda, Lamela, Rodeiro, Bandeira, Berres, Cruces y Vea. Con menos equipos en las ligas y en un fútbol menos «hostil», muchos han escalado posiciones hacia Primera, aunque la falta de jugadores sigue siendo una amenaza.