El Concello limpia en el entorno del Punto Limpio y el matadero

El Concello da Estrada ha ejecutado en los últimos días un operativo de limpieza en el entorno del Punto Limpio municipal y del antiguo matadero comarcal, ambos situados en el lugar de Penerada. La actuación, realizada por brigadas municipales, permitió retirar la basura depositada de forma irregular en esta zona, que venía siendo escenario de vertidos incontrolados recurrentes.

Ante la reiteración de estas conductas incívicas, el gobierno local estudia la instalación de un sistema de videovigilancia en los accesos al área, con el objetivo de prevenir nuevos episodios y facilitar la identificación de los responsables. En concreto, se tramita la colocación de cámaras desde el acceso a la carretera municipal que conduce a Penerada hasta el propio Punto Limpo, ampliando así el control más allá del recinto cerrado.

El concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, confirmó que el procedimiento administrativo para la implantación de estos dispositivos ya se encuentra en marcha. Según explicó, la medida busca reforzar la protección de todo el entorno, aunque reconoció que se trata de una actuación más compleja: «Sabemos que no es algo tan sencillo como instalar cámaras en el interior, pero es importante evitar que este tipo de vertidos sigan produciéndose».

En el caso del antiguo matadero, de titularidad municipal, la colocación del sistema de vigilancia será más ágil. Durán destacó, además, los resultados obtenidos con las cámaras ya operativas, que en los últimos meses han contribuido a reducir los robos y accesos no autorizados detectados en las instalaciones. El objetivo municipal es extender esta protección a toda la contorna y disponer de herramientas que permitan aplicar sanciones cuando se produzcan depósitos ilegales de materiales.

Por otro lado, el Concello y la empresa adjudicataria acordaron habilitar un modelo de declaración jurada que permitirá el depósito de restos de procedencia doméstica mediante vehículos rotulados. Hasta ahora, este tipo de transporte no tenía autorizado el acceso a las instalaciones, reservadas a particulares, ya que las empresas están obligadas a gestionar por sus propios medios los materiales derivados de su actividad. La medida pretende facilitar que los vecinos puedan entregar sus desechos cuando necesiten recurrir a un vehículo de empresa para su traslado.

Los usuarios deben presentar los restos previamente separados y todas las entregas quedan registradas con la identificación correspondiente y la tipología del material depositado. Tras una reciente ampliación del horario, el Punto Limpo abre los jueves, viernes y sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas.