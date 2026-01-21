Comienzan las visitas guiadas a la exposición de Antón Sobral

La exposición central de la Feira do Cocido de Lalín, Antón Sobral: o silencio da mar comienza a recibir sus primeras visitas grupales. La inicial será este jueves a las 17.30 horas y estará guiada por el propio artista, que explicará los detalles de su propuesta al grupo de Ategal de la modalidad del historia del arte conformado por 40 personas.

El 6 de febrero habrá una visita institucional de un grupo de 36 vecinos de la localidad andorrana de Escaldes-Engordany. El 21 le tocará el turno a un grupo de 50 personas procedentes de A Coruña y el ya el día 28 serán unas 200 participantes en un encuentro de la Guardia Civil.