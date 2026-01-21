El científico Jorge Mira será nombrado comendador del Cocido de Lalín

El alcalde de Lalín, José Crespo, anunció la incorporación del catedrático de electromagnetismo en el departamento de Física Aplicada de la USC y comunicador científico Jorge Mira Pérez a la Encomenda do Cocido 2026, destacando su trayectoria excepcional, su compromiso con la divulgación y su vínculo creciente con Lalín que se retrotrae la hace años, con la participación en diversas iniciativas culturales, educativas y divulgativas.

Mira cuenta con una amplia carrera investigadora en múltiples disciplinas: desde la ciencia de materiales (con trabajos con el Premio Nobel John Goodenough); física matemática; dinámica de sistemas sociales; varias áreas de medicina, geografía e ingenierías eléctrica, química y civil. Es cofundador de una empresa de base tecnológica. Ha sido reconocido con la Medalla Galicia de Investigación 2022, en las áreas de física, matemática y ciencias de la computación. Fue colaborador del Ministerio de Educación y Ciencia para la creación del Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnología de Braga (INL), miembro del comité de expertos del Gobierno gallego sobre el covid y miembro de la comisión de expertos del Gobierno de España para la reforma de la hora oficial. Es presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Físicos de España desde 2021. Participó en el II Ciclo de Conferencias de Salud del Concello y organizó una visita a Lalín del premio Nobel de Física británico Sir Anthony James Leggett.