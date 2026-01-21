Cáritas A Estrada llama a la captación de socios y de voluntarios para sus talleres

Cáritas A Estrada lanza un mensaje de agradecimiento a sus colaboradores y vecinos en 2025. Y, con la intención de poner en marcha sus proyectos, requiere la incorporación de nuevos voluntarios «que queiran sumarse ao equipo que traballa de forma entusiasta en todo tipo de actuacións», aporta su directiva.

Así, y en la medida en que se pueda contar con personas que dispongan de algo de tiempo que deseen ofrecer de manera altruista al servicio de los demás, «permitirán engadir novas accións aos programas xa consolidados de axuda escolar, taller de costura ou ensino de español básico –en 2025 se impartió también un curso de gallego elemental, que Cáritas desearía continuar con algún voluntario–, sin que se requiran coñecementos específicos», salvo en actividades como el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Y tampoco seexigen compromisos estrictos en cuanto a los horarios.

Agradecimientos

En cuanto al capítulo de los agradecimientos, Cáritas A Estrada hace referencia a la Operación Kilo, que logró recoger cinco toneladas de alimentos y productos por Navidad para distribuir este año entre las familias más desfavorecidas del entorno. Y citan como «participantes asiduos» a los supermercados Familia, Froiz, Gadis; Artesa, Villabrasil, Casa Chedas, Taberna de Ouzande, Casa Silva o La Santiaguesa, colegios o la gasolinera SBC, que dona carne.

A todo ello se sumaron iniciativas vinculadas con el Departamento de Deportes del Concello da Estrada, como las carreras solidarias y las aportaciones del Club de Pádel, de Inversia A Estrada Fútbol, el Torneo de Reyes de Construccións Riveira EDM o el Memorial Alfonso Varela de los Veteranos del Fútbol. Asimismo, la venta de participaciones para la lotería de Navidad (485 euros).

Por otra parte, Mercadona colabora a lo largo de todo el año, entregando diariamente comida. El listado se completa con la empresa Martínez Otero, Colexio de Nosa Señora de Lourdes, el EDM Baloncesto o la guardería, con recogidas de juguetes.