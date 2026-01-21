El camping de Prado funcionará con servicios plenos desde finales de marzo

La Casa de Galicia en Madrid acogió el acto institucional de presentación del proyecto Huttopia Lalín Camiños de Galicia, encabezado por el alcalde de Lalín, José Crespo, y por el CEO de la multinacional, Michel Durrieu, en un encuentro que reunió la responsables institucionales, representantes del sector turístico y directivos de la compañía a nivel internacional.

Estuvieron presentes directivos de Huttopia, el ministro de Turismo de la provincia de Misiones (Argentina), José María Arrúa; el secretario ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo para las Américas, Gustavo Santos; el alcalde de Navalafuente (Comunidad de Madrid), Javier Rojizo; así como Stéphane Duc, presidente del consejo de administración de Huttopia. Crespo explicó que el proyecto comenzó a tomar forma en 2020, en Fitur, coincidiendo con el reconocimiento de Lalín como Fiesta de Interés Turístico Internacional, momento en el que se produjo el primer contacto con Huttopia a través de Michel Durrieu. «Era un proxecto necesario para Lalín e para Galicia, xa que supón una un salto de calidade para Lalín e unha mejora cualitativa da oferta turística galega», dijo el regidor, quien destacó el carácter innovador del modelo Huttopia en Galicia y, en buena medida, en el conjunto del Estado, circunstancia que implicó un proceso administrativo complejo que pudo resolverse en un plazo récord, permitiendo avanzar con agilidad en la materialización del proyecto. Indicó que la inauguración oficial del complejo será a finales de marzo.

Crespo mostró su satisfacción por el elevado nivel de implicación de todos los niveles empresa en el desarrollo del proyecto y agradeció expresamente «a estratexia de Huttopia de integrar a súa actividade coa economía local, promovendo que os visitantes consuman nos establecementos de Lalín, xerando sinerxias positivas para o conxunto do territorio. Así, la fase piloto realizada en el mes de agosto tuvo un carácter interno, orientado a la comprobación técnica y al correcto funcionamiento de las instalaciones por la empresa, e indicó que el ayuntamiento confía en que el complejo de Prado pueda iniciar su actividad a pleno rendimiento tras la inauguración oficial

Michel Durrieu, agradeció la acogida recibida en Galicia y las facilidades proporcionadas por las administraciones públicas, señalando que la empresa procuraba «un territorio, un entorno y una comunidad implicada con el proyecto», condiciones que, según afirmó, se dieron en Lalín. Puso en valor a localización del municipio, su relación con el Camino de Santiago, la gastronomía y el compromiso institucional demostrado desde el inicio. Durrieu explicó que Huttopia cuenta con 180 destinos en nueve países y anunció un nuevo proyecto cerca de Buenos Aires.

El complejo lalinense se asienta un espacio natural de 16 hectáreas, con un diseño que prioriza la integración paisajística. Dispone ya de 46 alojamientos de madera, con una capacidad para 300 personas, además de tiendas de campaña, parcelas para tiendas de los usuarios, autocaravanas y caravanas. En una segunda fase, se prevé la ampliación hasta los 79 alojamientos de madera.