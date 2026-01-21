Bonsái A Estrada da un curso de poda de frutales
El Club Bonsái A Estrada organiza el sábado 31 de enero un curso de iniciación a la poda e injertos de árboles frutales en general, no bonsáis. La clase será impartida por David Castellanos en horario de 10.00 a 14.00 horas, en una finca cercana al local social de Baloira. La actividad tendrá un precio de 10 euros para socios y de 12 para los no socios, con 25 plazas.
