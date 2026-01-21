El Bloque afea a Pena por eludir la negociación del presupuesto de 2026

La portavoz del BNG de Silleda, Erea Rey, manifiesta su sorpresa ante la decisión del PSOE local de prorrogar para este año los presupuestos de 2025, de modo que renuncia «a negociar un novo documento económico resto das forzas municipais». Rey recuerda que el de 2025 fue fruto del diálogo con su partido y, aunque no hubo un acuerdo definitivo, el BNG se abstuvo en la votación para que Silleda tuviese un presupuesto actualizado e imprescindible «tras tres anos funcionando cun documento obsoleto que xa non permitía cubrir pagos de contratos recentes».

Esta prórroga va a frenar proyectos recientes y además evidencia el incumplimiento reiterado del pacto de investidura, «no que o PSOE se comprometera a incluir unha partida específica para ampliar as redes de abastecemento e saneamento en máis lugares do rural». Dicha partida ya no figura en el documento de 2025, «polo que segue sen cumprirse ese compromiso do goberno a cambio de aceptarmos os seus salarios».

Invitaciones a eventos

Para el partido que representan Erea Rey y Xerardo Díaz, esta actitud responde a la voluntad del ejecutivo municipal de evitar que los vecinos y vecinas identifiquen los avances en las inversiones del rural con la acción política del Bloque. Pone como ejemplo el hecho de que el gobierno que encabeza Paula Fernández Pena «leva meses sen convidar aos edís do BNG ás presentacións públicas de obras, nin tampouco a outros actos organizados polo Concello». Esto puede entenderse como una intención de «non querer compartir espazo nin recoñecer o traballo político doutras forzas. Esa actitude non é boa para Silleda nin para a transparencia institucional», añade Rey. Desde el BNG se continuará «coa nosa disposición actual a traballar polo interese xeral».